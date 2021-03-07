Лунін може отримати шанс: зірковий Куртуа неочікувано заявив про втрату мотивації
Основний голкіпер Реала Тібо Куртуа не надто задоволений ставленням до своєї роботи.
Джерело:Marca
Голкіпер Реала Тібо Куртуа вважає, що своєю грою заслуговує на більшу увагу та відзнаку.
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Спочатку в Реалі я пережив справжнє цунамі. Критики було дуже багато. У мене були три чудових роки в Атлетіко, я став спортсменом року в Бельгії і думав, що це здорово. Сьогодні ж складається враження, що все, що я роблю, приймається як належне. Наприклад, моя гра проти Вальядоліда – таке враження, що її просто не було. Часом виникає відчуття, що продовжувати грати на найвищому рівні у найбільш величному клубі в світі більше не має сенсу, – сказав бельгійський кіпер.
У поточному сезоні Куртуа зіграв 33 матчі, у 14 з яких йому вдалося зберегти свої володіння на замку.
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