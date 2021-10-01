Український хавбек Спеції Віктор Коваленко готовий допомогти команді на футбольному полі. Футболіст повністю відновився від пошкодження та на набирає форму.

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Повідомляється, що футболіст вже тренується у загальній групі. Таким чином, можна розраховувати, що він потрапить у заявку на найближчий матч команди.

25-річний хавбек пропустив останні два поєдинки Спеції через м'язеве пошкодження. У неділю, 3 жовтня, Спеція зіграє проти Верони.

Зазначимо, що у поточному сезоні Віктор зіграв за Спецію лише 2 матчі – один в чемпіонаті та один у Кубку.