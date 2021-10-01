Ліга Європи

Легія – Лестер 1:0

Гол: Емрелі, 31.

Ігор Харатін відіграв увесь поєдинок за варшавську команду і допоміг перемогти 1:0 у другому матчі ЛЄ поспіль. Українець не брав безпосередньої участі у гольовому епізоді, однак провів добротний матч. Після двох турів Легія лідирує у своєму квартеті. І це з Наполі та Лестером.

Харатін в поєдинку з Лестером / фото Getty Images

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Вест Хем – Рапід 2:0

Голи: Райс, 29, Бенрама, 90+4.

У стартовому складі "молотів" вийшов Андрій Ярмоленко і відіграв 76 хвилин. У середині першого тайму українцю вдався ідеальний пас на Майкла Антоніо, який вивів на порожні ворота Деклана Райса. Вже в компенсований час Вест Хем забив вдруге.

Ференцварош – Бетіс 1:3

Голи: Узуні, 44 – Фекір, 17, Уінго (автогол), 76, Тельо, 90+5.

Тренерський штаб угорців випустив Олександра Зубкова на заключні 8 хвилин. Врятувати команду йому не вдалося – навпаки іспанці забили втретє у компенсований час.

Лудогорець – Црвена Звезда 0:1

Гол: Канга, 64.

Ігор Пластун вивів болгарську команду на поле у якості капітана. Наш захисник кидався під м'яч у моменту удару Гелора Канги, як міг, проте завадити не встиг. Як виявилося, постріл габонця вирішив долю зустрічі у Разграді.

Ліга конференцій

Гент – Анортосіс 2:0

Голи: Корреа (автогол), 28, Кумс, 81.

Роман Безус провів 70 хвилин у складі Гента. На момент заміни українця "буйволи" перемагали 1:0. Участі в гольовій атаці Роман не брав. Після двох турів у Гента 6 очок і попереду на бельгійську команду чекає зустріч з Партизаном, у якого також дві перемоги.

Безус у грі з Анортосісом / фото Getty Images

Зоря – Рома 0:3

Голи: Ель-Шаараві, 7, Смоллінг, 66, Абрахам, 68.

Чергова безнадія від Зорі. Безперечно, луганцям було складно протистояти більш потужній Ромі, однак друга поспіль безальтернативна поразка породжує чимало риторичних запитань. Одне з перших – чи відповідає Зоря рівню турніру, у який потрапила після вильоту з Ліги Європи? Віктор Скрипник випустив у старті двох новоспечених збірників: Сергія Булецу та Владислава Кочергіна. Утім ні вони, ні їхні партнери бодай щось протиставити римлянам не змогли.