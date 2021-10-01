Украинский хавбек Специи Виктор Коваленко готов помочь команде на футбольном поле. Футболист полностью восстановился от повреждения и на набирает форму.

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Сообщается, что футболист уже тренируется в общей группе. Таким образом, можно рассчитывать, что он попадет в заявку на ближайший матч команды.

25-летний хавбек пропустил последних два поединка Специи из-за мышечного повреждения. В воскресенье, 3 октября, Специя сыграет против Вероны.

Отметим, что в текущем сезоне Виктор сыграл за Специю только 2 матча – один в чемпионате и один в Кубке.