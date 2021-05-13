На думку футболіста, Андрію Шевченкові вдалося створити чудовий колектив, лідером якого став Олександр Зінченко.

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"В Україні зараз одне з найсильніших поколінь за всю історію. Також хочу відзначити команду, коли грав Андрій Шевченко. Саме він проклав дорогу в Європу українським футболістам.

Його можна назвати першим легендарним футболістом України. Тепер у нас молода команда, яка хоче проявити себе на чемпіонаті Європи. А Зінченко – наш новий номінальний лідер", – сказав Михайліченко.

Зазначимо, що вже незабаром збірна України розпочне підготовку до Євро-2020, в рамках якої зіграє 3 товариські поєдинки.