Українець відкрив рахунок у битві Двоголових орлів.

До матчу в Салоніках АЕК підходив з хорошою серією із 5 поспіль переможних матчів. Принциповості цьому дербі додавав і факт близькості команд у турнірній таблиці – АЕК та ПАОК йшли на другій та третій сходинках відповідно, а їх розділяв лише один пункт.

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На 18-й хвилині тринідадець Леві Гарсія пройшов по правому флангу і викотив точно під удар Євгену Шахову – 1:0. Українець відсвяткував максимально стримано і усім своїм виглядом дав зрозуміти, що гол у ворота команди, з якою він став чемпіоном Греції, є особливим.

Ще до перерви господарі відігралися завдяки небезпечному штрафному. З ударом Амра Варди кіпер впорався, та добивання іспанця Хосе Креспо виявилося для афінян фатальним.

На старті другого тайму АЕК знову вийшов уперед. Костас Галанопулос скористався помилкою оборони і пробив поміж ніг воротарю. А згодом помилилися вже гості. 18-річний словенець Жига Лячі віддав незручний пас воротарю і Гіоргос Атанасіадіс взяв м’яча до рук – вільний удар. Нестандартною ситуацією ПАОК скористався сповна. Розіграш завершився влучним ударом легендарного Вієріньї.

На 87-й хвилині Шахова було замінено, а хвилиною раніше у гру вступив Дмитро Чигринський. У середу на АЕК чекає матч проти Яніни, де виступає вихованець Динамо Владислав Наумець.

Огляд матчу (гол Шахова на 00:40)

Чемпіонат Греції, 18 тур

ПАОК – АЕК 2:2

Голи: Креспо, 40, Вієрінья, 70 – Шахов, 18, Галанопулос, 50.