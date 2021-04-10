Хавбек Шахтаря та збірної України Євген Коноплянка продовжує лікуватися від травми. Лазарет футболіст покине ще не скоро.

За словами лікаря Шахтаря Вадима Попова, Микола Матвієнко та Віктор Корнієнко після COVID-19 вже відновилися, а от Євгену Коноплянці ще доведеться побути в лазареті.

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У лазареті нашої команди залишився тільки Євген Коноплянка, який отримав травму в збірній. Він продовжує відновлюватися, йому ще мінімум три тижні треба лікуватися, – сказав Попов.

Таким чином, вінгер має шанси отримати виклик у збірну на Євро-2020, якщо встигне відновитися та набрати оптимальну форму.