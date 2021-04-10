Хавбек Шахтера и сборной Украины Евгений Коноплянка продолжает лечиться от травмы. Лазарет футболист покинет еще не скоро.

По словам врача Шахтера Вадима Попова, Николай Матвиенко и Виктор Корниенко после COVID-19 уже восстановились, а вот Евгению Коноплянке еще предстоит побыть в лазарете.

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В лазарете нашей команды остался только Евгений Коноплянка, который получил травму в сборной. Он продолжает восстанавливаться, ему еще минимум три недели надо лечиться, – сказал Попов.

Таким образом, вингер имеет шансы получить вызов в сборную на Евро-2020, если успеет восстановиться и набрать оптимальную форму.