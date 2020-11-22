Коноплянка может продолжить карьеру в Испании
Хавбек донецкого Шахтера и сборной Украины Евгений Коноплянка может вернуться в Ла Лигу. Услугами украинца заинтересовалась Валенсия.
Вингер донецкого Шахтера Евгений Коноплянка может уже этой зимой вернуться в Испанию, сообщает портал Fichajes.net.
Зинченко не попал в заявку "Манчестер Сити" на игру АПЛ – известна причина
Украинец может усилить Валенсию. Президента "летучих мышей" Питера Лима привлекает техника украинца и видение игры. Потенциальный трансфер оценивают примерно в 5 миллионов евро.
Также сообщается, что Коноплянка не прочь снова попробовать свои силы в топ-чемпионате, тем более, что не может похвастаться стабильным местом в основе Шахтера.
Напомним, что Коноплянка провел в Севилье сезон 2015/2016, а затем три года играл в Шальке.
Поделиться новостью