Напередодні матчу на НСК "Олімпійський" тренер збірної Фінляндії Маркку Канерва та нападник Йоель Пох'янпало поспілкувалися із журналістами.

Наставник фінів Маркку Канерва високо оцінив збірну України, однак висловив сподівання на позитивний результат для своєї команди. "Ми вже проаналізували наш попередній матч проти Боснії та Герцеговини і повністю сфокусовані на завтрашній грі. Всі ми знаємо, що це буде складний поєдинок для нас. Знаємо, наскільки сильна зараз команда у збірної України. Проте ми також сподіваємося, що покажемо завтра кращі свої якості і зможемо розраховувати на хороший результат", – сказав тренер.

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Фінський нападник Йоель Пох'янпало також не скупився на теплі слова для свого майбутнього суперника. "Україна – дуже талановита і агресивна команда з технічними та кваліфікованими гравцями. Всі ми очікуємо на непростий матч завтра. Нам потрібно грати компактно і терпляче, щоб показати свій найкращий футбол", – заявив футболіст.

Нагадаємо, що поєдинок України та Фінляндії розпочнеться завтра, 28 березня, о 21:45.