Компліменти для України та надія на позитивний результат: пресконференція збірної Фінляндії
Напередодні матчу на НСК "Олімпійський" тренер збірної Фінляндії Маркку Канерва та нападник Йоель Пох'янпало поспілкувалися із журналістами.
Джерело:УАФ
Наставник фінів Маркку Канерва високо оцінив збірну України, однак висловив сподівання на позитивний результат для своєї команди. "Ми вже проаналізували наш попередній матч проти Боснії та Герцеговини і повністю сфокусовані на завтрашній грі. Всі ми знаємо, що це буде складний поєдинок для нас. Знаємо, наскільки сильна зараз команда у збірної України. Проте ми також сподіваємося, що покажемо завтра кращі свої якості і зможемо розраховувати на хороший результат", – сказав тренер.
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Фінський нападник Йоель Пох'янпало також не скупився на теплі слова для свого майбутнього суперника. "Україна – дуже талановита і агресивна команда з технічними та кваліфікованими гравцями. Всі ми очікуємо на непростий матч завтра. Нам потрібно грати компактно і терпляче, щоб показати свій найкращий футбол", – заявив футболіст.
Нагадаємо, що поєдинок України та Фінляндії розпочнеться завтра, 28 березня, о 21:45.
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