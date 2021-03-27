Накануне матча на НСК "Олимпийский" тренер сборной Финляндии Маркку Канерва и нападающий Йоэль Похьянпало пообщались с журналистами.

Наставник финнов Маркку Канерва высоко оценил сборную Украины, однако выразил надежду на положительный результат для своей команды. "Мы уже проанализировали наш предыдущий матч против Боснии и Герцеговины и полностью сфокусированы на завтрашней игре. Все мы знаем, что это будет сложный поединок для нас. Мы понимаем, насколько сильна сейчас команда у сборной Украины. Однако мы также надеемся, что покажем завтра свои лучшие качества и сможем рассчитывать на хороший результат", – сказал тренер.

К теме Украина – Финляндия: капитан гостей не приехал на матч

Финский нападающий Йоэль Похьянпало также не скупился на теплые слова для своего будущего соперника. "Украина – очень талантливая и агрессивная команда с техничными и квалифицированными игроками. Все мы ожидаем непростой матч завтра. Нам нужно играть компактно и терпеливо, чтобы показать свой лучший футбол", – заявил футболист.

Напомним, что поединок Украины и Финляндии начнется завтра, 28 марта, в 21:45.