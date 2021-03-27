Капітан збірної Фінляндії Тім Спарв не зможе зіграти проти України. Він отримав травму та вибув на невизначений термін.

Збірна Фінляндії не зможе розраховувати на свого капітана у матчі кваліфікації ЧС-2022 проти України.

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Півзахисник отримав пошкодження та не зможе вийти на футбольне поле найближчим часом. Лікарі діагностували травму коліна, скільки часу займе лікування та реабілітація – наразі невідомо. Спарв пропустить найближчий поєдинок проти України та спаринг зі Швейцарією.

Нагадаємо, 28 березня підопічні Шевченка зіграють з фінами в рамках кваліфікації до ЧС-2022.