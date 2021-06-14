Після гри Зінченко відчуває розчарування, адже команда допустила прикру помилку після неймовірного камбеку.

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Разом з тим хавбек наголошує, що турнір складається не з одного матчу, тому потрібно зібрати усі сили та здобувати перемогу в наступних поєдинках.

Вважаю, у команди є характер, стержень. Вважаю, це найголовніше. Результат прийде. Потрібно виходити на наступну зустріч і здобувати потрібні результати. Завжди потрібно шукати позитив, але зараз у мене в голові суцільний негатив. За такої гри, коли ми зрівняли рахунок, залишалися лічені хвилини, потрібно було доводити справу до кінця і здобувати хоча б нічию, – сказав він.

Вже незабаром підопічні Андрія Шевченка боротимуться за путівку у раунд плей-оф з ПІвнічною Македонією та Австрією.