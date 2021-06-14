После игры Зинченко испытывает разочарование, ведь команда допустила досадную ошибку после невероятного камбэка.

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Вместе с тем хавбек отмечает, что турнир состоит не из одного матча, поэтому нужно собрать все силы и одержать победу в следующих поединках.

Считаю, у команды есть характер, стержень. Считаю, это самое главное. Результат придет. Нужно выходить на следующую встречу и получать нужные результаты. Всегда нужно искать позитив, но сейчас у меня в голове сплошной негатив. При такой игре, когда мы сравняли счет, оставались считанные минуты, нужно было доводить дело до конца и добывать хотя бы ничью, – сказал он.

Уже вскоре подопечные Андрея Шевченко будут бороться за путевку в раунд плей-офф из Северной Македонией и Австрией.