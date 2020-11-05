Перед початком матчів національних збірних традиційно виконують гімни обох команд. Та не всі футболісти співають гімн разом з партнерами. Таким, свого часу, був і захисник Тарас Михалик.

Однак згодом Тарас Михалик таки почав співати гімн разом з усіма перед початком матчу. Що стало причиною для такого рішення, вже колишній професійний футболіст розповів в інтерв'ю dynamo.kiev.ua.

Спочатку я теж не співав. Навіть не знаю чому. Чи то боявся, або просто з мене поганий співак. Якось приїхав на вихідні до рідного Любешова та зустрів вчительку молодших класів. Любешів – селище міського типу, де всі один одного знають. Вона мені з ходу, мовляв, чого я гімн не співаю. І мене як перемкнуло, а до цього не звертав увагу. Виявляється, людям це важливо. "Так, тепер будеш співати. Дай мені слово", – каже. І я дав слово. З того часу став співати,

– розповів Тарас Михалик.

За його словами, в кожного можуть бути різні причини, чому він не співає гімн перед початком матчу. "Може хтось соромиться, інший в ту хвилину переживає якісь свої хвилюючі моменти, третій зосереджений на грі", – відзначив футболіст.

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При цьому Михалик не вважає, що виконання гімну та носіння вишиванки є проявом патріотизмом.

"Якщо до Верховної Ради всі приходять у вишиванках, це ж не означає, що всі депутати патріоти. Хтось співає, хтось не співає – це справа кожного. [...] Патріотизм полягає не в співі гімну, руці на серці та вишиванці. Є люди, які тихо і мовчки роблять більше, ніж ті, хто постійно кричить про це і піариться. Для мене це болюча тема, як ви розумієте", – підсумував футболіст.