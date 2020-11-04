Чи перенесуть Євро-2020 у Росію: відповідь УЄФА
В УЄФА прокоментували інформацію про те, що Євро-2020 може зазнати змін у форматі і відбутися у Росії. УЄФА не планує змінювати формат проведення чемпіонату Європи з футболу, чи віддавати право провести всі матчі одній країні.
В організації не виключають зміни формату, але зазначають, що такі плани відсутні. Про це повідомляє Sky Sports.
До речі У Росії хочуть відібрати право проведення Євро-2020: підтвердження УЄФА
УЄФА хоче провести Євро-2020 у 12 містах
Повідомляється, що в УЄФА не хочуть скорочувати кількість міст, які приймуть чемпіонат Європи.
УЄФА має намір провести Євро-2020 у форматі та місцях, які були затверджені раніше, ми тісно співпрацюємо з усіма містами-організаторами щодо підготовки. Зараз усі зусилля спрямовані на те, щоб провести турнір за присутності вболівальників в усіх 12 містах, які прийматимуть Євро-2020,
– йдеться у заяві.
Відповідь УЄФА з'явилася після інформації французького видання Le Parisien. Повідомлялося, що Євро-2020 може відбутися лише в Росії.
Підґрунтям думки є те, що Росія приймала попередній чемпіонат світу-2018.
"З огляду на невизначеність, пов'язану з COVID-19, яку не контролює ні УЄФА, ні місцеві органи влади – на цей час занадто рано говорити про те, чи будуть матчі проводитися з глядачами в повній, частковій або нульовій заповнюваності трибун", – додали в УЄФА.
У яких містах має відбуватись Євро-2020
- Амстердам (Нідерланди)
- Баку (Азербайджан)
- Більбао (Іспанія)
- Бухарест (Румунія)
- Будапешт (Угорщина)
- Копенгаген (Данія)
- Дублін (Ірландія)
- Глазго (Шотландія)
- Лондон (Англія)
- Мюнхен (Німеччина)
- Рим (Італія)
- Санкт-Петербург (Росія)
Євро-2020 перенесли на 2021 рік через пандемію коронавірусу. Нова дата проведення турніру 11 червня – 11 липня.
Україна зіграє на Євро-2020
Українська збірна під керівництвом Андрія Шевченка кваліфікувалася на чемпіонат Європи, вигравши свою групу.
Суперниками України на Євро-2020 стануть Нідерланди та Австрія. Ще один суперник "синьо-жовтих" визначиться 12 листопада.
В очній боротьбі путівку на чемпіонат Європи розіграють Грузія та Північна Македонія.
Поділитися новиною
-
Чому Пятов схожий на Буфона, як бути Луніну і чим дивує Бущан. Пояснює екс-воротар збірної3 листопада , 11:13
-
Воротарем став через зайву вагу: ексклюзив з чемпіоном світу, якого прагне отримати "Шахтар"сьогодні , 15:06
-
Тиждень для збірників: феєрія Яремчука, краса Шахова, важлива роль Маліновського2 листопада , 12:00