В УЄФА прокоментували інформацію про те, що Євро-2020 може зазнати змін у форматі і відбутися у Росії. УЄФА не планує змінювати формат проведення чемпіонату Європи з футболу, чи віддавати право провести всі матчі одній країні.

В організації не виключають зміни формату, але зазначають, що такі плани відсутні. Про це повідомляє Sky Sports.

До речі У Росії хочуть відібрати право проведення Євро-2020: підтвердження УЄФА

УЄФА хоче провести Євро-2020 у 12 містах

Повідомляється, що в УЄФА не хочуть скорочувати кількість міст, які приймуть чемпіонат Європи.

УЄФА має намір провести Євро-2020 у форматі та місцях, які були затверджені раніше, ми тісно співпрацюємо з усіма містами-організаторами щодо підготовки. Зараз усі зусилля спрямовані на те, щоб провести турнір за присутності вболівальників в усіх 12 містах, які прийматимуть Євро-2020,

– йдеться у заяві.

Відповідь УЄФА з'явилася після інформації французького видання Le Parisien. Повідомлялося, що Євро-2020 може відбутися лише в Росії.

Підґрунтям думки є те, що Росія приймала попередній чемпіонат світу-2018.

Важливо. В асоціації зазначають, що зарано говорити про можливість проведення чемпіонату Європи з глядачами.

"З огляду на невизначеність, пов'язану з COVID-19, яку не контролює ні УЄФА, ні місцеві органи влади – на цей час занадто рано говорити про те, чи будуть матчі проводитися з глядачами в повній, частковій або нульовій заповнюваності трибун", – додали в УЄФА.

У яких містах має відбуватись Євро-2020

Амстердам (Нідерланди)

Баку (Азербайджан)

Більбао (Іспанія)

Бухарест (Румунія)

Будапешт (Угорщина)

Копенгаген (Данія)

Дублін (Ірландія)

Глазго (Шотландія)

Лондон (Англія)

Мюнхен (Німеччина)

Рим (Італія)

Санкт-Петербург (Росія)

Євро-2020 перенесли на 2021 рік через пандемію коронавірусу. Нова дата проведення турніру 11 червня – 11 липня.

Україна зіграє на Євро-2020

Українська збірна під керівництвом Андрія Шевченка кваліфікувалася на чемпіонат Європи, вигравши свою групу.

Суперниками України на Євро-2020 стануть Нідерланди та Австрія. Ще один суперник "синьо-жовтих" визначиться 12 листопада.

В очній боротьбі путівку на чемпіонат Європи розіграють Грузія та Північна Македонія.