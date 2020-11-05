Перед началом матчей национальных сборных традиционно выполняют гимны обеих команд. Но не все футболисты поют гимн вместе с партнерами. Таким в свое время был и защитник Тарас Михалик.

Однако со временем Тарас Михалик таки начал петь гимн вместе со всеми перед началом матча. Что стало причиной для такого решения, уже бывший профессиональный футболист рассказал в интервью dynamo.kiev.ua.

Поначалу я тоже не пел. Даже не знаю почему. То ли боялся, или просто из меня плохой певец. Как-то приехал на выходные в родной Любешов и встретил учительницу младших классов. Любешов – поселок городского типа, где все друг друга знают. Она мне с ходу, мол, чего я гимн не пою. И меня как перемкнуло, а до этого не заострял внимание. Оказывается, людям это важно. "Так, теперь будешь петь. Дай мне слово", – говорит. И я дал слово. С тех пор стал петь.

– рассказал Тарас Михалик.

По его словам, у каждого могут быть разные причины, почему он не поет гимн перед началом матча. "Может кто-то стесняется, другой в ту минуту переживает какие-то свои волнительные моменты, третий сосредоточен на игре", – отметил футболист.

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При этом Михалик не считает, что исполнение гимна и ношение вышиванки является проявлением патриотизма.

"Если в Верховную Раду все приходят в вышиванках, это же не означает, что все депутаты патриоты. Кто-то поет, кто-то не поет – это дело каждого. [...] Патриотизм заключается не в пении Гимна, руке на сердце и вышиванке. Есть люди, которые тихо и молча делают больше, чем те, кто постоянно кричит об этом и пиарится. Для меня это больная тема, как вы понимаете", – подытожил футболист.