Для Ахріка Цвейби матч проти Угорщини залишився єдиним у складі нашої збірної.

Джерело: Футбол24

Оборонець київського Динамо Ахрік Цвейба, який у своїй кар'єрі виступав за чотири збірні команди (СРСР, СНД, України та Росії), пригадав, як провів дебютний поєдинок за "синьо-жовтих" у серпні 1992 року.

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"У червні того року я виступав на чемпіонаті Європи за збірну СНД в якості гравця київського Динамо. Складний перехідний період, повна невідомість… Мені запропонували зіграти за збірну України – я довго не думав. Сам матч? Звичний спаринг, у якому ми поступилися 1:2", – каже Цвейба.

Також ексфутболіст розповів про інші обставини зустрічі в Ньїредьгазі, яка стала лише третьою у загальному реєстрі усіх матчів збірної України.

"Пригадую, як ми вирушили в Угорщину на автобусі. Тренував ту збірну Віктор Прокопенко. Часу на знайомство було небагато. Ще по збірній Союзу знав Іллю Цимбаларя. Інших хлопців тільки по іменах і заочно. У мене на руках був радянський паспорт – українських документів не мав", – зізнається захисник збірної України.

У відповідь на гол футболіста Таврії Юрія Гудименка в першому таймі угорці відповіли під завісу поєдинку двома влучними ударами. Починаючи з 57-ї хвилини українці грали у меншості через вилучення Віктора Леоненка.

Огляд матчу