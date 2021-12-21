У минулому сезоні 34-річний хавбек зіграв 33 матчі, забив 11 голів та віддав 2 результативні передачі. На його думку, у збірній України він був би далеко не найгіршим гравцем.

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"Думки в голові крутяться, мабуть, у будь-якої людини. У мене також вони крутилися. На жаль, напевно, у нас гадають, що чемпіонат Фінляндії – слабкий, що це не рівень збірної. Плюс, напевно, дивляться на вік", – вважає Олійник.

Хавбек переконаний, що заслуговує на шанс, яким би він неодмінно скористався. Разом з тим він розуміє, що є багато молодих виконавців з великими потенціалом, який потрібно розкривати та реалізовувати.

Зазначимо, Олійник провів у складі національної збірної України 12 матчів, результативними діями не відзначався.