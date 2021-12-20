Контракт футболіста належить чеському Словану, Славія орендувала його до 31 січня. Якщо до завершення дії угоди чемпіон Чехії не оформить повноцінний трансфер Тараса – його перехоплять інші клуби.

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Як розповів агент В'ячеслав Заховайло, Качараба вже отримує чудові пропозиції для продовження кар'єри.

"Тарасом зараз цікавляться три клуби – з Бундесліги, який представляє першу шістку, з MLS та з Бельгії. В останньому випадку це вже, по суті, офіційний запит на гравця.

Але трансфер до будь-якого з цих клубів відбудеться лише в тому випадку, якщо до 31 січня наступного року Славія не використає передбачену договором опцію викупу Качараби у Слована", – розповів Заховайло.

Нагадаємо, Тарас отримав виклик у національну збірну України та зіграв у товариському матчі проти Чехії, який завершився з рахунком 1:1.