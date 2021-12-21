В прошлом сезоне 34-летний хавбек сыграл 33 матча, забил 11 голов и отдал 2 результативных передачи. По его мнению, в сборной Украины он был бы далеко не самым худшим игроком.

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"Мысли в голове крутятся, пожалуй, у любого человека. У меня тоже они крутились. К сожалению, наверное, у нас полагают, что чемпионат Финляндии – слабый, что это не уровень сборной. Плюс, наверное, смотрят на возраст", – считает Олейник.

Хавбек убежден, что заслуживает шанса, которым бы он непременно воспользовался. Вместе с тем он понимает, что есть много молодых исполнителей с большим потенциалом, который нужно раскрывать и реализовывать.

Отметим, Олейник провел в составе национальной сборной Украины 12 матчей, результативными действиями не отмечался.