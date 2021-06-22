Регламент Євро-2020 передбачає вихід в 1/8 фіналу не лише перших двох команд кожного з шести квартетів, а й чотирьох щасливців. Саме чотири найкращі команди, які фінішують на третій позиції у своїй групі, приєднаються до 12 учасників плей-оф.

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Рейтинг третіх місць

Як відомо, "синьо-жовті" фінішували третіми у своїй групі С з трьома очками та різницею голів 4-5.

У неділю першою завершила змагання група А. На третій сходинці фінішувала Швейцарія з 4 очками і вона вже точно випереджає Україну у боротьбі за плей-оф.

Інфографіка УЄФА

Порядок визначення місць

У випадку рівності очок, на допомогу приходять такі додаткові показники:

краща різниця голів;

більша кількість забитих голів;

більша кількість перемог;

менша кількість дисциплінарних очок (червона картка – 3 бали, жовта картка – 1 бал, друга жовта – 3 бали);

вища позиція в рейтингу європейської кваліфікації.

Одна умова вже виконалася

Відразу після нашого невдалого поєдинку в Бухаресті з Австрією, заключний тур відбувся у групі В. І варто сказати, що усі обставини склалися ідеально для українців. Бельгія перемогла Фінляндію (2:0), а Росія програла Данії (1:4). Відтак, третьою у квартеті фінішувала Фінляндія з 3 очками, але з гіршою за нас різницею забитих та пропущених. Це означає, що Україна випереджає фінів у рейтингу третіх місць.

Які ще результати нас влаштують?

У віторок-середу настане розв'язка у ще трьох групах. 22 червня буде зіграно лише два матчі у групі D. Тут нас влаштує лише один результат – нічия між Хорватією та Шотландією. У цьому випадку у "картатих" стане 2 пункти і ми гарантовано опинимося у плей-оф вже у вівторок пізно ввечері.

Якщо усе складеться якнайкраще, то нашим суперником в 1/8 фіналу може виявитися переможець групи Е. Однак поки вся увага на третю сходинку цього квартету, яку на даний момент сенсаційно займає Іспанія з 2 очками. Найбільш бажаний підсумок останнього туру: перемога Словаччини над Іспанією і не перемога Польщі над Швецією.

Хоча це не єдина ідеальна комбінація. Іспанія повинна обіграти словаків (1:0 чи взагалі без пропущених або з різницею у понад 2 голи), а шведи не програють полякам. Перемога Польщі або нічия між Словаччиною та Іспанією зовсім не бажана для нас.

Переможець групи F також може бути нашим суперником у випадку позитивного збігу обставин в інших групах. Щоправда, тут шанси найпримарніші.

Андрій Шевченко / Фото Getty Images

Для нашого виходу Німеччина не може програвати Угорщині, а Франція повинна перемогти Португалію з різницею у понад 3 голи (тоді ми обійдемо за кращою різницею португальців).

Ще одна сприятлива для нас історія з відділу фантастики полягає у перемогах Угорщини та Франції з різницею у понад 3 голи (тоді ми обходимо або португальців, або німців).

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Звичайно, що шанси на вихід у плей-оф у нас є і вони цілком реальні. Однак чи готова Україна (і фізично, і психологічно) продовжувати боротьбу? Після "футболу" в матчі з Австрією щодо цього є величезні побоювання.