Славія знову стала чемпіоном Чехії завдяки розгромній перемозі над Вікторєю Пльзень з рахунком 5:1. Щоправда, на цей матч Славія вже виходила у якості чемпіона, адже Спарта втратила очки у матчі з Слованом.

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Втім, партнери Качараби не розслабились, а відсвяткували чергове чемпіонство парадом голів. Щодо самого українця, то він не потрапив навіть у заявку на матч.

Нагадаємо, Тарас перейшов у Славію цієї зими зі Слована на правах оренди, але поки не закріпився в основі нового клубу. Чи здійснить Славія остаточний трансфер – наразі невідомо.