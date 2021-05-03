Славия снова стала чемпионом Чехии благодаря разгромной победе над Виктором Пльзень со счетом 5:1. Правда, на этот матч Славия уже выходила в качестве чемпиона, ведь Спарта потеряла очки в матче с Слованом.

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Впрочем, партнеры Качарабы не расслабились, а отпраздновали очередное чемпионство парадом голов. Что касается самого украинца, то он не попал даже в заявку на матч.

Напомним, Тарас перешел в Славию этой зимой со Слована на правах аренды, но пока не закрепился в основе нового клуба. Осуществит ли Славия окончательный трансфер – пока неизвестно.