Дует українців вийшов у стартовому складі господарів. Однак у першому таймі ситуацію на полі контролював Мехелен, який відзначився двічі.
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Одна з перших атак Гента після перерви принесла результат. Роман Яремчук відзначився 21-м голом у сезоні. А через кілька хвилин результативну дію додав до активу Роман Безус, який обігрався з Вадісом Оджиджа-Офое – так рахунок став 2:2.
На 84-й хвилині зустрічі у складі Мехелена на полі з'явився Мар'ян Швед.
Гол Яремчука
Пас Безуса
Чемпіонат Бельгії, плей-оф, 1 тур
Гент – Мехелен 2:2
Голи: Яремчук, 46, Оджиджа-Офое, 49 – Сторм, 29, Дрейф, 32