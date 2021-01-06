Український захисник Тарас Качараба продовжить кар'єру у празькій Славії.

Український футболіст Тарас Качараба поповнив ряди Славії, повідомляє офіційний сайт празького клубу.

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Захисник перейшов у новий клуб на правах оренди з правом викупу за більше ніж 750 тисяч євро.

Зазначимо, що Славія закінчила перше коло одноосібним лідером першості, випереджаючи найближчого переслідувача на 6 пунктів.

Перемовини пройшли дуже гладко. Я дуже щасливий, що гратиму у Славії. Я хочу пробитись в основний склад – це моя головна мета, – прокоментував Качараба свій перехід.