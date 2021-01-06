Украинский защитник Тарас Качараба продолжит карьеру в пражской Славии.

Украинский футболист Тарас Качараба пополнил ряды Славии, сообщает официальный сайт пражского клуба.

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Защитник перешел в новый клуб на правах аренды с правом выкупа за более чем 750 тысяч евро.

Отметим, что Славия закончила первый круг единоличным лидером первенства, опережая ближайшего преследователя на 6 пунктов.

Переговоры прошли очень гладко. Я очень счастлив, что буду играть в Славии. Я хочу пробиться в основной состав – это моя главная цель, – прокомментировал Качараба свой переход.