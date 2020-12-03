Наставник Ференцвароша Сергій Ребров пригадав виступи за київське Динамо в парі з головним тренером збірної України Андрієм Шевченком.

За словами Сергія Реброва, на футбольному полі з Андрієм Шевченком вони могли посваритися, але дружба поза полем була запорукою вдалої взаємодії під час гри. Про це він розповів офіційному сайту УЄФА.

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"Не можу сказати, що було зовсім легко. Звичайно, іноді ми лаялися на полі, але поза полем ми завжди були добрими друзями. Багато часу проводили разом, у компаніях. Напевне, через це ми розуміли добре один одного і добре взаємодіяли на полі.

Я трішки іншого плану нападник. Я навіть більше любив асистувати. Звичайно, я любив забивати м'ячі, кожен гравець любить забивати голи. Але я величезне задоволення отримував від гольових передач, небезпечних передач. Мені це приносило іноді ще більше задоволення, ніж гол.

У мене не було такої шаленої швидкості, як у Андрія, за рахунок цієї швидкості він мав перевагу над захисниками. Не думаю, що Андрію не хотілося віддавати передачі, чи він не отримував від цього задоволення. Просто, напевне, це більше виходило у мене. Андрій міг більше взяти на себе ініціативу, обіграти. Я більше намагався думати на полі і створити кращу ситуацію для своїх партнерів", – розповів Ребров.