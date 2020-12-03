Наставник Ференцвароша Сергей Ребров вспомнил выступления за киевское Динамо в паре с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко.

По словам Сергея Реброва, на футбольном поле с Андреем Шевченко они могли поссориться, но дружба вне поля была залогом удачного взаимодействия во время игры. Об этом он рассказал официальному сайту УЕФА.

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"Не могу сказать, что было совсем легко. Конечно, иногда мы ругались на поле, но вне поля мы всегда были хорошими друзьями. Много времени проводили вместе, в компаниях. Наверное, поэтому мы понимали хорошо друг друга и хорошо взаимодействовали на поле.

Я немного другого плана нападающий. Я даже больше любил ассистировать. Конечно, я любил забивать мячи, каждый игрок любит забивать голы. Но я огромное удовольствие получал от голевых передач, опасных передач. Мне это доставляло иногда еще больше удовольствия, чем гол.

У меня не было такой сумасшедшей скорости, как у Андрея, за счет этой скорости он имел преимущество над защитниками. Не думаю, что Андрею не хотелось отдавать передачи, или он не получал от этого удовольствие. Просто, наверное, это больше получалось у меня. Андрей мог больше взять на себя инициативу, обыграть. Я больше старался думать на поле и создать лучшую ситуацию для своих партнеров", – рассказал Ребров.