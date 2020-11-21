Действующий чемпион Венгрии на выезде минимально одолел "Гонвед" (1:0) в рамках 11-го тура чемпионата страны. Игрок украинской сборной Игорь Харатин вышел в стартовом составе "Ференцвароша".

Единственный гол был забит в середине первого тайма. После подачи углового подбор выиграл немецкий легионер гостей Марсель Гайстер и мощно пробил под перекладину. Этот гол решил судьбу будапештского дерби "Гонвед" – "Ференцварош".

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Наставник гостей Сергей Ребров доверил место в старте своей команды Игорю Харатину. Украинец получил травму на 59-й минуте встречи, а на 64-й покинул поле. Другой игрок сборной Украины Александр Зубков не попал в заявку.

После девяти сыгранных матчей "Ференцварош" идет без поражений – семь побед и две ничьих. В активе "фради" 23 пункта и они лидируют в чемпионате Венгрии. У ближайшего преследователя, "Кишварды", 10 поединков и 19 очков. Уже во вторник команда Харатина и Зубкова сыграет в Лиге чемпионов против туринского "Ювентуса".