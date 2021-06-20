За словами Андрія, критика фанатів була для нього одним з факторів мотивації. Футболіст хотів довести усім, що його ще рано списувати з рахунків.

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Мені було десь неприємно, коли люди говорили, що я старий або ще щось. У клубі у мене важкий час – не граю, сиджу, дивлюся футбол на трибуні. Я цілеспрямовано готувався до ігор за національну збірну. Я розумів, що хочу довести всім і насамперед собі, що я можу грати. Хочу довести нашим уболівальникам, що деякі люди помиляються з приводу мене, – сказав Ярмоленко.

Також футболіст додав, що у 31 потрібно шукати мотивацію у всьому, адже ще не знаєш, скільки будеш грати на високому рівні. Андрій розуміє, що для нього цей Євро може стати останнім, тому готовий викласти всі сили для позитивного результату.

Нагадаємо, головна битва збірної України відбудеться завтра. Суперником команди Шевченка буде Австрія. Обидві команди претендують на вихід з групи, але "жовто-синім" для позитивного результату достатньо буде нічиєї.

Стартовий свисток матчу Україна – Австрія пролунає о 19:00.