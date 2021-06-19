Асистуватимуть Чакиру його земляки Бахаттин Дуран і Тарік Енгюн. Функції резервного арбітра виконуватиме німець Даніель Зіберт. Керуватиме системою VAR італієць Массіміліано Ірраті.
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Джюнейт Чакир та його помічники вже працювали на Євро-2020. 15 червня вони обслуговували протистояння Угорщини та Португалії (0:3).
Історія зустрічей з Україною
Вперше Чакир працював на матчі за участю української національної команди на Євро-2012. Саме турецький суддя обслуговував історичний матч проти Швеції (2:1). Наступна зустріч із Чакиром відбулася через кілька місяців, коли він судив гру на "Уемблі" між Англією та Україною (1:1 в рамках кваліфікації ЧС-2014.
У 2013-му турок обслуговував зустріч плей-оф за вихід на ЧС-2014 проти Франції (2:0). Не менш успішно завершився і двобій зі словенцями у плей-оф за вихід на Євро-2016 (1:1). У тому ж 2015-му Чакир працював на поєдинку Іспанія – Україна (1:0). Тоді була зафіксована єдина поразка українців у матчах за участю Джюнейта Чакира.
Чакир демонструє червону картку Кошельни / Фото Getty Images
У п'ятьох іграх Чакир двічі вилучав з поля суперників українців: француза Лорана Кошельни та словенця Мішо Бречко.
Шлях України та Австрії на Євро-2020
Нагадаємо, що у грі першого туру "синьо-жовті" поступилися Нідерландам (2:3), а згодом перемогли Північну Македонію (2:1). Австрійці здолали Північну Македонію (3:1) та програли Нідерландам (0:2).