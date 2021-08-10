У старті угорської команди вийшов Ігор Харатін, провів на полі увесь матч і отримав жовту картку. Олександр Зубков відіграв заключні 12 хвилин. У складі чеської Славії весь поєдинок зіграв український захисник Тарас Качараба.

До теми Курйозна трагедія Качараби і гол Харатіна – розбірки українців у Лізі чемпіонів: відео

Перший матч Ференцвароша та Славії завершився перемогою "Фраді" з рахунком 2:0. У Чехії сильнішими виявилися господарі – 1:0. Однак єдиний гол Лукаша Масопуста не дозволив команді із Праги подолати Третій кваліфікаційний раунд. Гольова атака чехів прийшла з лівого флангу – Славія скористалася провалом суперника.

На шляху до групового етапу Ліги чемпіонів найсильнішій команді Угорщині залишається зробити один крок. У наступному раунді Ференцварош зіграє із швейцарським Янг Бойз.