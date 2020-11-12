В четверг, 12 ноября, определился третий соперник сборной Украины на групповом этапе Евро-2020. За место в группе С в финале квалификации плей-офф Евро-2020 боролись Грузия и Северная Македония. В итоге победу одержала Северная Македония.

Грузия – Северная Македония 0:1

Гол: Пандев, 56

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За первый тайм команды не создали много острых моментов, пишет 24 канал. Более близкими к голу были грузины. В частности, дважды дальний удар наносил Окриашвили.

Первый выстрел грузина парировал голкипер, а второй – был выше ворот.

Гости ответили только моментом от своего ветерана Пандева. Тот пробивал головой из-за пределов ворот в угол, однако голкипер в прекрасном прыжке отвел угрозу.

После перерыва Северная Македония неожиданно открыла счет. Гости своей комбинацией на левом фланге закрутили головы грузинам. На ударной позиции оказался Пандев и не ошибся.

Видео гола Пандева

Забитый гол позволил Северной Македонии играть от обороны. За весь второй тайм грузины так и не смогли сравнять счет. Таким образом, Северная Македония побеждает и впервые в своей истории выходит на чемпионат Европы.

Грузия – Северная Македония видеообзор

Во внимание. Двумя другими соперниками Украины на Евро-2020 станут Нидерланды и Австрия. Первый матч "сине-желтые" сыграют против Нидерландов (13 июня) в Амстердаме.