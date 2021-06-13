Молодий новачок збірної Англії вийшов на поле на 82-й хвилині, замінивши Харрі Кейна.

До речі Збірна України вже не така налякана: відомий агент повідомив про інтерес до наших гравців

Таким чином, футболіст став наймолодшим гравцем в історії Євро. Зараз півзахиснику дортмундської Борусії 17 років і 349 днів – він ще навіть не досягнув повноліття.

Раніше рекорд належав захиснику збірної Нідерландів Джетро Віллемсу, який на Євро-2012 виходив у віці 18 років 71 день.

Цікаво, що Беллінгем може втратити першість ще на цьому турнірі – у заявці збірної Польщі є форвард Кацпер Козловскі, якому 17 років і 8 місяців.