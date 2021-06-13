Футболіст заявив про повну готовність до бою з Нідерландами. Команда Шевченка детально вивчила суперника та добре підготувалася до поєдинку.

Цікаво Україна оголосила заявку на матч з Нідерландами – знову без лідера

Грати з Нідерландами у відкритий футбол, можливо, не найкраща ідея. Ми приготували дещо особливе, але потрібно подивитися, як це буде працювати, – сказав Руслан.

На думку Руслана, ключовими стануть перші 20 хвилин матчу, адже суперник під тиском власних трибун організує активний наступ на ворота "жовто-синіх".

Нагадаємо, збірна України стартує на Євро-2020 вже сьогодні, 13 червня, матчем з Нідерландами. Початок зустрічі о 22:00.