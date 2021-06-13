Агент розповів, що багато футболістів зараз не продовжили контракти зі своїми клубами в надії, що в разі інтересу від європейських клубів переговори пройшли легше.

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На думку Шаблія, наші гравці привернули увагу іменитих команд.

Я можу сказати, що футболістів збірної України дійсно будуть дивитися багато провідних клубів. Чемпіонат Європи – це свого роду вітрина, хоча великі команди ведуть гравців протягом тривалого періоду часу. Зараз вони просто можуть вийти, скажімо так, на фінішну пряму своїх оцінок, – сказав він.

Нагадаємо, що вже о 22:00 розпочнеться матч Євро-2020 між Україною та Нідерландами. На стадії групового етапу підопічні Шевченка також зіграють з Північною Македонією та Австрією.