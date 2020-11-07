Бельгійський "Кортрейк", за який виступає гравець збірної України Євген Макаренко, зіграв внічию з "Беєрсхотом" в чемпіонаті. Обидві команди забили по п'ять голів.

Євген Макаренко вийшов у старті "Кортрейка" та зайняв місце у півзахисті.

У цьому матчі перший гол було забито вже на першій хвилині. А до восьмої хвилини "Кортрейк" був попереду з різницею у два голи. "Беєрсхоту" вдалося у першому таймі забити лише один гол.

А на початку другого тайму з різницею у хвилину гості забили двічі. І вже вони були попереду.

Двома голами поспіль відзначилися і гравці "Кортрейка". Хоча щодо голу Гує є питання, адже гравець міг перебувати в офсайді під час навісу.

Згодом "Беєрсхоту" знову вдалося зрівняти рахунок. А за дві хвилини до кінця основного часу знову в цьому матчі вийти вперед.

Та вже у компенсований арбітром час господарі зуміли зрівняти рахунок. Один з гравців "Беєрсхота" помилився, коли команда робила "офсайдну пастку". Тож перед воротами Ванхамела опинилася одразу декілька суперників. Гол забив Сейнсбері.

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Вже у понеділок, 9 листопада, Макаренко має прибути до розташування збірної України. 11 листопада наша збірна зіграє проти Польщі на виїзді товариський матч. 14 листопада на українці очікує ще один гостьовий матч – проти Німеччини. 17 листопада збірна України зіграє проти Швейцарії на виїзді.