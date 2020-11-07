Бельгийский "Кортрейк", за который выступает игрок сборной Украины Евгений Макаренко, сыграл вничью с "Беерсхот" в чемпионате. Обе команды забили по пять голов.

Евгений Макаренко вышел в старте "Кортрейка" и занял место в полузащите.

В этом матче первый гол был забит уже на первой минуте. А к восьмой минуте "Кортрейк" был впереди с разницей в два гола. "Беерсхот" удалось в первом тайме забить лишь один гол.

А в начале второго тайма с разницей в минуту гости забили дважды. И уже они были впереди.

Двумя голами подряд отличились и игроки "Кортрейка". Хотя по голу есть Гуе вопрос, ведь игрок мог находиться в офсайде во время навеса.

Впоследствии "Беерсхот" вновь удалось сравнять счет. А за две минуты до конца основного времени снова в этом матче выйти вперед.

Но уже в компенсированное арбитром время хозяева сумели сравнять счет. Один из игроков "Беерсхота" ошибся, когда команда делала "офсайдную ловушку". Поэтому перед воротами Ванхамела оказалась сразу несколько соперников. Гол забил Сэйнсбери.

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Уже в понедельник, 9 ноября, Макаренко должен прибыть в расположение сборной Украины. 11 ноября наша сборная сыграет против Польши на выезде товарищеский матч. 14 ноября на украинцев ожидает еще один гостевой матч – против Германии. 17 ноября сборная Украины сыграет против Швейцарии на выезде.