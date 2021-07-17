Объявлен список 80-ти молодых исполнителей, которые претендуют на звание Golden Boy-2021. В нем нашлось место и для украинских игроков – голкипера Анатолия Трубина и защитника Ильи Забарного.

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Сначала в списке было 100 исполнителей, но 20 "отсеяли" после первого раунда. На звание претендуют игроки, которые родились после 1 января 2001 года. Проголосовать за Трубина или Забарного можно по ссылке.

Имя победителя объявят 15 октября на гала-концерте в Турине. В прошлом году награду завоевал форвард Боруссии Дортмунд Эрлинг Холланд.