Портал Transfermarkt після Євро-2020 підняв ціну п'яти футболістів національної збірної України. Команда Шевченка пробилася в 1/4 фіналу, тож зростання вартості "жовто-синіх" було доволі очікуваним.

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Найбільший ціновий прогрес показав 18-річний центральний захисник Ілля Забарний. Його цінник виріс на цілих 6 мільйонів та тепер дорівнює 11 мільйонам євро.

На 3 мільйони подорожчав Олександр Зінченко, його ціна тепер складає 28 мільйонів євро.

Нападник Роман Яремчук та голкіпер Георгій Бущан подорожчали на 2,5 мільйона, тепер вони коштують 17 мільйонів та 7,5 мільйонів євро відповідно.

Герой матчу проти Швеції Артем Довбик коштує 1,5 мільйона євро (+500 тисяч).