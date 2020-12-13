Гол Яремчука на останніх хвилинах допомагає Генту перервати серію поразок
Нападник збірної України приніс перемогу Генту в поєдинку бельгійського чемпіонату зі Стандардом (2:1).
Український нападник відіграв весь матч і став одним із героїв зустрічі. За нічийного рахунку Яремчук вразив ворота суперника на 85-й хвилині після виходу віч-на-віч з кіпером. Для Романа цей гол став 8-м у 12-ти поєдинках чемпіонату – українець входить до переліку найкращих бомбардирів ліги.
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З урахуванням єврокубкових матчів Гент поступався у п'ятьох останніх поєдинках. Після недільної перемоги "буйволи" закріпилися на 12-й сходинці турнірної таблиці бельгійської ліги.
Чемпіонат Бельгії, 16-й тур
Гент – Стандард – 2:1
Голи: Нуріо Фортуна, 27, Яремчук, 85 – Дусенне, 2.
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