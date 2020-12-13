Нападающий сборной Украины принес победу Генту в поединке бельгийского чемпионата против Стандарда (2:1).

Украинский нападающий отыграл весь матч и стал одним из героев встречи. При ничейном счете Яремчук поразил ворота соперника на 85-й минуте после выхода один на один с кипером. Для Романа этот гол стал 8-м в 12-ти поединках чемпионата – украинец входит в перечень лучших бомбардиров лиги.

Читайте также Зинченко может уйти из Манчестер Сити уже этой зимой

Игорь Пластун и Роман Безус провели поединок со Стандардом на скамейке запасных.

С учетом еврокубковых матчей Гент уступал в пяти последних поединках. После воскресной победы "буйволы" закрепились на 12-й строчке турнирной таблицы бельгийской лиги.