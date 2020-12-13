Гол Яремчука на последних минутах помогает Генту прервать серию поражений
Нападающий сборной Украины принес победу Генту в поединке бельгийского чемпионата против Стандарда (2:1).
Украинский нападающий отыграл весь матч и стал одним из героев встречи. При ничейном счете Яремчук поразил ворота соперника на 85-й минуте после выхода один на один с кипером. Для Романа этот гол стал 8-м в 12-ти поединках чемпионата – украинец входит в перечень лучших бомбардиров лиги.
Читайте также Зинченко может уйти из Манчестер Сити уже этой зимой
Игорь Пластун и Роман Безус провели поединок со Стандардом на скамейке запасных.
С учетом еврокубковых матчей Гент уступал в пяти последних поединках. После воскресной победы "буйволы" закрепились на 12-й строчке турнирной таблицы бельгийской лиги.
Чемпионат Бельгии, 16-й тур
Гент – Стандард – 2:1
Голы: Нурио Фортуна, 27, Яремчук, 85 – Дусенне, 2.
Поделиться новостью
-
Гол Яремчука на последних минутах помогает Генту прервать серию поражений13 декабря , 23:35
-
Соперники сборной: топовая Франция, прогрессивная Финляндия, загадочные Босния и Казахстан8 декабря , 11:17
-
Одинаковые эмоции, но разный фокус: как поддержка сборной и онлайн-казино дополняют друг друга8 декабря , 13:00