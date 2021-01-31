Для Євгена це взяття воріт стало третім у сезоні.

Після сенсаційної поразки у минулому турі (0:2 від Яніни) АЕК вирушив у гості до ОФІ, який поступався у чотирьох попередніх матчах.

Джерело: 24 канал

У старті "жовто-чорних" вийшов Євген Шахов і саме йому судилося відкрити рахунок. Спочатку Євген претендував на пенальті, однак рефері не розгледів порушення у штрафному майданчику проти українця. А на 43-й хвилині після подачі кутового Шахов головою спрямував м’яч у ціль.

У середині другого тайму АЕК закріпив свою перевагу – відзначився швед Муамер Танковіч. До речі, гольовий випад гостей розпочав також Євген Шахов, який взяв ключову участь у зародку атаки.

Перемога дозволила афінянам обійти у турнірній таблиці Аріс, який програв Астерас Тріполіс (1:2). Команди розділяє лише одне очко – 40 проти 39.

Огляд матчу

Чемпіонат Греції, 20 тур

ОФІ – АЕК 0:2

Голи: Шахов, 43, Танковіч, 71.

Данченко став гравцем АЕКа