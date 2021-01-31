Для Евгения это взятие ворот стало третьим в сезоне.

После сенсационного поражения в прошлом туре (0:2 от Янины) АЕК отправился в гости к ОФИ, который уступал в четырех предыдущих матчах.

Источник: 24 канал

В старте "желто-черных" вышел Евгений Шахов и именно ему суждено было открыть счет. Сначала Евгений претендовал на пенальти, однако рефери не разглядел нарушения в штрафной против украинца. А на 43-й минуте после подачи углового Шахов головой направил мяч в цель.

В середине второго тайма АЕК закрепил свое преимущество – отличился швед Муамер Танкович. Кстати, голевой выпад гостей начал также Евгений Шахов, который сыграл ключевую роль в зародыше атаки.

Победа позволила афинцам обойти в турнирной таблице Арис, который проиграл Астерас Триполис (1:2). Команды разделяет всего одно очко – 40 против 39.

Обзор матча

Чемпионат Греции, 20 тур

ОФИ – АЕК 0:2

Голы: Шахов, 43, Танкович, 71.

Данченко стал игроком АЕКа