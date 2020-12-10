Спеціально до Міжнародного дня футболу півзахисник національної збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко озвучив свої рецепти успіху у грі мільйонів.

У спеціальній підбірці Олександр Зінченко сформував ключові правила успіху, яких він сам дотримується у своїй кар'єрі – повідомляє УАФ. Читайте також Швейцарія – Україна: УАФ надіслала заяву в Спортивний арбітражний суд Завжди вірити у себе та свою мрію. У досконалості немає межі. Потрібно завжди розвиватися, рости і ставати кращим, ніж ти є сьогодні. Якщо хочеш досягти високих цілей, потрібно все робити вдумливо, і тренуватися теж. Щоб досягти того, про що мрієш, завжди треба бути готовим чимось пожертвувати. Важливо правильно розставляти свої пріоритети. І найголовніше – не боятися помилятися, бо помилки роблять нас лише сильнішими. Звичайно, є відома мудрість про те, що розумні вчаться на чужих помилках, але я переконаний у тому, що варто вчитися на власних, бо пропустивши ситуацію через себе ти отримуєш повне розуміння на майбутнє.