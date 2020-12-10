Як досягти успіху у футболі: Олександр Зінченко розкрив 5 головних правил
Спеціально до Міжнародного дня футболу півзахисник національної збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко озвучив свої рецепти успіху у грі мільйонів.
У спеціальній підбірці Олександр Зінченко сформував ключові правила успіху, яких він сам дотримується у своїй кар'єрі – повідомляє УАФ.
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- Завжди вірити у себе та свою мрію.
- У досконалості немає межі. Потрібно завжди розвиватися, рости і ставати кращим, ніж ти є сьогодні.
- Якщо хочеш досягти високих цілей, потрібно все робити вдумливо, і тренуватися теж.
- Щоб досягти того, про що мрієш, завжди треба бути готовим чимось пожертвувати. Важливо правильно розставляти свої пріоритети.
- І найголовніше – не боятися помилятися, бо помилки роблять нас лише сильнішими. Звичайно, є відома мудрість про те, що розумні вчаться на чужих помилках, але я переконаний у тому, що варто вчитися на власних, бо пропустивши ситуацію через себе ти отримуєш повне розуміння на майбутнє.
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