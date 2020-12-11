Гент Яремчука, Безуса и Пластуна покинул еврокубки - украинцы не получили ни одного очка
В последнем матче группового этапа Лиги Европы Гент разгромно уступил Хоффенхайму.
В матче 6-го тура Лиги Европы Гент уступил Хоффенхайму со счетом 1:4, сообщает Сборная24.
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Защитник Игорь Пластун и хавбек Роман Безус вышли на поле с первых минут, а Роман Яремчук вступил в игру на 56-й минуте. Впрочем, устоять перед немецким нападением украинцы своей команде не помогли.
В итоге, Гент без единого зачетного пункта в активе покидает Лигу Европы.
Лига Европы, 6-й тур
Хоффенхайм – Гент – 4:1
Голы: Байер, 21, 49, Сков, 26 Крамарич, 64 – Фортуна, 81
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