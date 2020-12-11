В последнем матче группового этапа Лиги Европы Гент разгромно уступил Хоффенхайму.

В матче 6-го тура Лиги Европы Гент уступил Хоффенхайму со счетом 1:4, сообщает Сборная24.

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Защитник Игорь Пластун и хавбек Роман Безус вышли на поле с первых минут, а Роман Яремчук вступил в игру на 56-й минуте. Впрочем, устоять перед немецким нападением украинцы своей команде не помогли.

В итоге, Гент без единого зачетного пункта в активе покидает Лигу Европы.

Лига Европы, 6-й тур

Хоффенхайм – Гент – 4:1

Голы: Байер, 21, 49, Сков, 26 Крамарич, 64 – Фортуна, 81