Трое игроков сборной Украины приняли участие в поединке Кортрейка и Гента (1:0). Один из них, Роман Яремчук, был удален на 22-й минуте встречи.

В основе хозяев появился Евгений Макаренко, а в составе гостей с первых минут вышли Роман Яремчук и Роман Безус. Уже на 20-й минуте украинский нападающий оказался в эпицентре скандала. В борьбе с сербом Петаром Голубовичем, который находился без мяча, Яремчук грубо нарушил правила и преждевременно покинул поле. Рефери после просмотра VAR удалил украинца. В последний раз Яремчук видел перед собой красную карточку еще в 2013-м, когда выступал в Первой лиге – тогда он защищал цвета Динамо-2.

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Кортрейк успешно воспользовался численным преимуществом в начале второго тайма – Фаиз Селемани забил единственный гол во встрече. Евгений Макаренко и Роман Безус провели на поле весь поединок.

Победа вывела Кортрейк на 8-ю строчку турнирной таблицы Лиги Жупиле. В активе команды Макаренко 26 очков. На один пункт меньше у Гента, который идет 9-м.

Удаление Яремчука:

Чемпионат Бельгии, 19 тур

Кортрейк – Гент – 1:0

Гол: Селемани, 49.

Удаление: Яремчук, 22.