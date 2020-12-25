Клуб Романа Яремчука не збирається підсилювати жоден клуб бельгійського чемпіонату.

Гент не хоче продавати українського форварда Романа Яремчука ані Брюгге, ані іншому клубу з чемпіонату Бельгії, повідомляє портал Voetbal24.

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Хоча лідер бельгійської першості і мав намір підписати 25-річного форварда збірної України вже цієї зими, Гент розглядатиме лише пропозиції з інших чемпіонатів. Крім того, клуб готовий попрощатися з Яремчуком лише за хорошу грошову компенсацію.

Нагадаємо, за Яремчуком вже полюють Рома та Галатасарай. Сам футболіст прагне змінити емблему на грудях вже цієї зими.

У поточному сезоні Яремчук зіграв у 21 матчі, забив 11 голів та віддав 4 результативні передачі.