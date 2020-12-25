Гент не хочет продавать Яремчука прямому конкуренту
Клуб Романа Яремчука не собирается усиливать ни один клуб бельгийского чемпионата.
Гент не хочет продавать украинского форварда Романа Яремчука ни Брюгге, ни другому клубу с чемпионата Бельгии, сообщает портал Voetbal24.
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Хотя лидер бельгийского первенства и намеревался подписать 25-летнего форварда сборной Украины уже этой зимой, Гент будет рассматривать только предложения из других чемпионатов. Кроме того, клуб готов расстаться с Яремчуком только за хорошую денежную компенсацию.
Напомним, на Яремчука уже охотятся Рома и Галатасарай. Сам футболист стремится изменить эмблему на груди уже этой зимой.
В текущем сезоне Яремчук сыграл в 21 матче, забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи.
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