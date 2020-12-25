Клуб Романа Яремчука не собирается усиливать ни один клуб бельгийского чемпионата.

Гент не хочет продавать украинского форварда Романа Яремчука ни Брюгге, ни другому клубу с чемпионата Бельгии, сообщает портал Voetbal24.

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Хотя лидер бельгийского первенства и намеревался подписать 25-летнего форварда сборной Украины уже этой зимой, Гент будет рассматривать только предложения из других чемпионатов. Кроме того, клуб готов расстаться с Яремчуком только за хорошую денежную компенсацию.

Напомним, на Яремчука уже охотятся Рома и Галатасарай. Сам футболист стремится изменить эмблему на груди уже этой зимой.

В текущем сезоне Яремчук сыграл в 21 матче, забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи.